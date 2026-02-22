Agata Porębska z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej zdobyła 4. miejsce w konkursie Cumulusy. Ogólnopolski plebiscyt lotniczy docenia tych, którzy zdobywają mistrzostwa i rozwijają dyscypliny lotnicze. Cumulusy to jedyne w Polsce wyróżnienia za lotnicze osiągnięcia sportowe.

Agata Porębska jest wicemistrzynią świata w akrobacji szybowcowej, trzykrotną Mistrzynią Polski w Akrobacji Szybowcowej w klasie Advanced, reprezentantką Polski w akrobacji samolotowej, a także instruktorem Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. W tym roku będzie obchodzić 20-lecie działania w lotnictwie, a zaczęła latać na szybowcach w wieku 16 lat – mówiła w Radiu Zielona Góra. Opowiadała także o treningach:

Agata Porębska wyjaśniała też, na czym polega różnica między lotem samolotowym a szybowcowym:

Przypomnijmy, w gronie finalistów XI edycji ogólnopolskich nagród lotniczych Cumulusy znalazły się także Jagoda Gancarek i Hanna Kaczmarczyk, które sięgnęły po tytuł Mistrzyń Polski w zawodach balonowych w Nałęczowie. Ogłoszenie wyników w plebiscycie odbyło się 21 lutego 2026.