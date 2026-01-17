Gmina Iłowa podpisała z wyłonionym w przetargu wykonawcą umowę na budowę nowej drogi na osiedlu Czyżówek. Koszt inwestycji to ponad milion złotych. Samorząd otrzymał na realizację prac dofinansowanie.

Urząd otrzymał 600 tysięcy złotych z pieniędzy rządowych. – To od wielu lat oczekiwane zadanie przez mieszkańców. Jeszcze w lutym chcemy przekazać firmie plac budowy, aby roboty ruszyły. W rejonie tym stale jest problem z miejscami parkingowymi, więc i nad tym się pochylimy, ale będą to już środki z gminnej kasy – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

Inwestycja w Czyżówku potrwa do końca roku.