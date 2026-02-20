Działka w Zabłotni, przewidziana jako miejsce inwestycji związanych z realizacją programu Port Polska, została przekazana spółce CPK – poinformował w piątek (20 lutego) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz sfinalizował przekazanie nieruchomości pod inwestycje niezbędne dla funkcjonowania lotniska w ramach programu Port Polska. Po wykonaniu prawa odkupu grunty trafiły z ZWRSP (Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) do CPK Sp. z o.o. Sprawa została zamknięta

– przekazał Ośrodek na portalu X.

Pod koniec października ub.r. media poinformowały, że w 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, ministerstwo rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Według portalu w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją, firmę Dawtona odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie transakcja sprzedaży została zawarta 1 grudnia 2023 r., krótko przed oddaniem władzy przez PiS. Według mediów wartość działki mogła wzrosnąć nawet kilkunastokrotnie, niebawem mogłaby kosztować nawet 400 mln zł.

W listopadzie ub.r. minister rolnictwa Stefan Krajewski informował, że do prokuratury skierowane zostały dwa zawiadomienia w sprawie nieprawidłowości przy sprzedaży działki. Krajewski ocenił wówczas, że kierownictwo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działało w sprawie działki w Zabłotni opieszale, choć ostatecznie doprowadziło do jej odzyskania.

Z kolei KOWR informował, że w związku ze sprawą sprzedaży działki dwie osoby zostały 30 października odwołane z zajmowanych funkcji – zastępca dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem i kierownik Wydziału Organizacyjnego w OT KOWR w Warszawie.

W ramach programu inwestycyjnego Port Polska ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Według przyjętego harmonogramu budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.