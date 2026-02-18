REPORTAŻ NA BIS

Wyjątkowa audycja, która postała na zakończenie ubiegłego roku, aby pokazać z czym weszliśmy reportażowo jako redakcja w Nowy Rok.

Przed nami niezwykła wycieczka po Radiu Zachód. Odwiedzimy pokoje redakcyjne, w których pracują dziennikarki i dziennikarze związani z naszą redakcją. Opowiedzą o swoich fascynacjach, emocjach i kulisach pracy reportażowej w mijającym roku. Zaprezentujemy też fragmenty wybranych audycji. Zatem puk, puk…

Mija kolejny rok bogaty w wydarzenia globalne, ale też te indywidualne – związane z życiem każdego z nas. Właśnie z nich składa się nasza codzienność. Staramy się rejestrować i pokazywać Państwu ludzkie historie, które inspirują do działania, pozwalają zrozumieć i wytrwać w naszych często trudnych postawieniach, wreszcie pozwalają poznać życie innych, zachęcając nas do empatii i tolerancji. Ta wrażliwość na świat w różnych wymiarach jest w dzisiejszych trudnych z ludzkiego punktu widzenia, wartością bezcenną.

W mijającym roku w trzech cyklach programowych, jako dziennikarze Redakcji Reportażu Radia Zachód przygotowaliśmy blisko 120 reportażowych premier. Zaczynając od audycji interwencyjnych przez społeczne , kulturowe, artystyczne po radiowy dokument. Jako redakcja reportażu zajmujemy się wszystkimi rodzajami audycji związanymi z ta formą wypowiedzi, a różnorodność pozwala opisywać świat w sposób rzetelny i barwny.

LUBUSKA SZKOŁA REPORTAZU posłuchaj

CZAS NA REPORTAŻ posłuchaj

CZAS NA REPORTERKI posłuchaj

Zatem zapraszamy do wspólnego słuchania, odczuwania i przeżywania.