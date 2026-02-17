Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zatrzymano kolejne 4 osoby w śledztwie dotyczącym spółki Cinkciarz.pl. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu, dokumentom i obrotowi gospodarczemu.

Jak poinformowała w komunikacie rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prok. Anna Marszałek, w dniach od 10 do 12 lutego 2026 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze CBŚP Zarządu w Poznaniu oraz KWP w Gorzowie Wlkp., zatrzymali kolejne 4 osoby, w tym 2 byłych członków zarządu spółek Cinkciarz.pl i Conotoxia sp. z o.o. oraz 2 osoby odpowiedzialne za zarządzanie płynnością środków walutowych na rachunkach służących do rozliczania transakcji z klientami spółki Cinkciarz.pl.

Podejrzani usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu, dokumentom i przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także związanych z nierzetelnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz zawarciem w sprawozdaniach finansowych nierzetelnych danych

– podkreśliła prokurator.

Dodała, że podejrzanym zarzucono także popełnienie przestępstwa oszustwa lub pomocnictwa do tego przestępstwa na szkodę klientów Cinkciarz.pl sp. z o.o. i Conotoxia sp. z o.o., poprzez – jak tłumaczyła prokurator – wprowadzenie klientów w błąd, „co do okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy w aplikacji mobilnej, w tym zatajenie przed nimi bieżącej kondycji finansowej spółki, a nadto popełnienie przestępstwa tzw. prania brudnych pieniędzy”.

Prokurator zaznaczyła, że podejrzani złożyli wyjaśnienia w sprawie i nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw. Wobec wszystkich podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego w kwotach od 10 do 200 tys. zł. Za zarzucone przestępstwa podejrzanym grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.

Jak przypomniała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prok. Anna Marszałek, Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące doprowadzenia klientów spółki Cinkciarz.pl do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do faktycznego przeznaczenia środków pieniężnych, wpłacanych przez pokrzywdzonych w ramach świadczonej przez spółkę usługi internetowej wymiany walut.

Na obecnym etapie śledztwa łączną wartość szkody oszacowano na kwotę przekraczającą 174 mln zł

– wskazała prokurator.

Jednocześnie Prokuratura Regionalna w Poznaniu poinformowała, że wdrożyła „wszelkie niezbędne i prawnie dopuszczalne procedury, mające na celu zatrzymanie podejrzanego Marcina P.”, doprowadzenie go do siedziby prokuratury oraz wykonanie z jego udziałem czynności procesowych. Prezes zarządu Cinkciarz.pl sp. z o.o. Marcin P. przebywa poza krajem; jest poszukiwany listem gończym. Czerwoną notę poszukiwawczą za Marcinem P. wydał także Interpol.

Sprawa ma charakter rozwojowy.