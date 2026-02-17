Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zatrzymano kolejne 4 osoby w śledztwie dotyczącym spółki Cinkciarz.pl. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu, dokumentom i obrotowi gospodarczemu.
Jak poinformowała w komunikacie rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prok. Anna Marszałek, w dniach od 10 do 12 lutego 2026 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze CBŚP Zarządu w Poznaniu oraz KWP w Gorzowie Wlkp., zatrzymali kolejne 4 osoby, w tym 2 byłych członków zarządu spółek Cinkciarz.pl i Conotoxia sp. z o.o. oraz 2 osoby odpowiedzialne za zarządzanie płynnością środków walutowych na rachunkach służących do rozliczania transakcji z klientami spółki Cinkciarz.pl.
Podejrzani usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu, dokumentom i przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także związanych z nierzetelnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz zawarciem w sprawozdaniach finansowych nierzetelnych danych
– podkreśliła prokurator.
Dodała, że podejrzanym zarzucono także popełnienie przestępstwa oszustwa lub pomocnictwa do tego przestępstwa na szkodę klientów Cinkciarz.pl sp. z o.o. i Conotoxia sp. z o.o., poprzez – jak tłumaczyła prokurator – wprowadzenie klientów w błąd, „co do okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy w aplikacji mobilnej, w tym zatajenie przed nimi bieżącej kondycji finansowej spółki, a nadto popełnienie przestępstwa tzw. prania brudnych pieniędzy”.
Prokurator zaznaczyła, że podejrzani złożyli wyjaśnienia w sprawie i nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw. Wobec wszystkich podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego w kwotach od 10 do 200 tys. zł. Za zarzucone przestępstwa podejrzanym grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.
Jak przypomniała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prok. Anna Marszałek, Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące doprowadzenia klientów spółki Cinkciarz.pl do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do faktycznego przeznaczenia środków pieniężnych, wpłacanych przez pokrzywdzonych w ramach świadczonej przez spółkę usługi internetowej wymiany walut.
Na obecnym etapie śledztwa łączną wartość szkody oszacowano na kwotę przekraczającą 174 mln zł
– wskazała prokurator.
Jednocześnie Prokuratura Regionalna w Poznaniu poinformowała, że wdrożyła „wszelkie niezbędne i prawnie dopuszczalne procedury, mające na celu zatrzymanie podejrzanego Marcina P.”, doprowadzenie go do siedziby prokuratury oraz wykonanie z jego udziałem czynności procesowych. Prezes zarządu Cinkciarz.pl sp. z o.o. Marcin P. przebywa poza krajem; jest poszukiwany listem gończym. Czerwoną notę poszukiwawczą za Marcinem P. wydał także Interpol.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
Czytaj także:
Adwokat po upadłości Cinkciarza: klienci muszą teraz zgłosić wierzytelności w terminie
Kluczowe jest, by każdy poszkodowany klient serwisu Cinkciarz .pl zgłosił wierzytelności w terminie, czyli do 26 listopada tego roku - podkreśliła mecenas Karolina Pilawska komentując decyzję sądu o ogłoszeniu...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Prezes spółki Cinkciarz.pl Marcin P. poszukiwany listem gończym
Marcin P., prezes zarządu spółki Cinkciarz.pl, jest poszukiwany listem gończym – poinformowała w poniedziałek (28 lipca) Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Mężczyzna przebywa poza Polską, sąd zdecydował o jego tymczasowym...Czytaj więcejDetails