Zielonogórskie orliki zostaną zmodernizowane. Magistrat podpisał umowę na remont trzech boisk. Prace odbędą się na obiektach przy ul. Źródlanej, Francuskiej oraz Staszica.

Na miejscu zaplanowano m.in. wymianę nawierzchni, remont placu zabaw oraz rozbudowę zaplecza sanitarnego. Wartość inwestycji to ponad 4 miliony złotych.

Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry podkreśla, że dzięki przeprowadzonym remontom, młodzi piłkarze będą mieli lepsze warunki do treningów:

– Chcemy, aby boiska były ogólnodostępne – dodaje Marcin Pabierowski:

– Nowa nawierzchnia będzie bardziej przyjazna środowisku – zapewnia Eliza Miciuła-Urban, wykonawca remontu:

– Nasz orlik od wielu miesięcy wymagał remontu – przyznaje Anna Ślugaj, wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektronik” w Zielonej Górze:

Prace remontowe na boiskach rozpoczną się w najbliższych tygodniach. Wykonawca powinien zakończyć modernizację do końca września.