Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze planuje budowę drugiej linii sortowniczej na terenie składowiska odpadów przy ulicy Wrocławskiej. Inwestycja ma zwiększyć możliwości przetwarzania odpadów i ograniczyć koszty ich wywozu poza miasto.

Jak podkreśla Mirosław Gruszecki, prezes ZGK, składowisko to nie tylko miejsce magazynowania odpadów, ale przede wszystkim ich przetwarzania i odzysku surowców takich jak papier, szkło, plastik czy metal.

Obecnie działa jedna linia sortownicza, która – jak przyznaje prezes – nie jest w stanie w pełni zagospodarować wszystkich odpadów trafiających do zakładu, szczególnie z tzw. żółtych i niebieskich worków:

Dzięki drugiej linii większość odpadów z żółtych i niebieskich worków będzie przetwarzana na miejscu. Jak podkreśla Mirosław Gruszecki – to oznacza mniej transportu do zewnętrznych instalacji i realne oszczędności:

Wartość inwestycji to około 16 milionów złotych. Zakład przygotował już dokumentację i pozwolenia, a przetarg właśnie jest ogłaszany.