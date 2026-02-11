14 lutego to ważna data w historii miasta Zielona Góra. To właśnie tego dnia uroczyście obchodzimy Dzień Pionierów Zielonej Góry.

Stowarzyszenie Pionierów zrzesza obecnie ponad 100 członków. Z pieczołowitością przechowują pamiątki oraz wspomnienia.

– W tym roku uroczystości zaplanowano na najbliższą niedzielę, 15 lutego – mówi Wiesław Pyżewicz, członek Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry:

O godz. 13 odbędzie się także złożenie kwiatów i zapalenie znicza na grobie śp. ks. kan. Kazimierza Michalskiego przy Konkatedrze Św. Jadwigi.