Zbliżają się ferie zimowe, czyli najbardziej wyczekiwany moment zimy dla części uczniów. W poniedziałek rozpocznie je województwo lubuskie, a także woj. podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie oraz śląskie. Będzie to ostatnia tura tegorocznej przerwy zimowej.

Jedni planują wyjazdy w góry, inni za granicę. Pomysłów na ferie nie brakuje:

Jak mówi Zuzanna Jackiewicz – pracownik jednego z biur podróży w Zielonej Górze – wyjazdy za granicę cieszą się dużym zainteresowaniem:

Popularnością cieszy się także Szklarska Poręba. – To częsty wybór także dla osób, które decydują się na spontaniczny wyjazd – mówi Marta Lipnicka, z Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie.

Ferie zimowe potrwają dwa tygodnie, a uczniowie do szkół wrócą 2 marca.

Autorka: Karolina Waleńska