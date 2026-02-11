W Folwarku Zamkowym w Żarach przeprowadzono konferencję pod nazwą „Od zrozumienia do wsparcia”. Spotkanie dotyczyło projektu powstania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Zadanie realizuje Fundacja Pomocy Dzieciom SI-gma.

Koszt projektu to ponad 700 tysięcy złotych. – Będziemy pomagać i szkolić nauczycieli żarskich przedszkoli i pokazywać jak edukować dzieci ze specjalnymi potrzebami w dostępny dla nich sposób. Sto dwadzieścia tysięcy złotych przeznaczamy na sprzęt wspomagający. Pozostała kwota to wynagrodzenie ekspertów – mówi lider programu Maciej Dragańczuk:

– To pierwsze w województwie centrum wspierające. Ten projekt jest bardzo istotny, bo zabezpiecza placówki w wymierne korzyści. To wsparcie eksperckie i porady dedykowane nauczycielom – zaznacza Mariusz Biniewski, Lubuski Kurator Oświaty:

– To spotkanie to także cenne wskazówki, bo nie ma nic lepszego, niż praktyczne rozwiązania stosowane przez osoby, które na co dzień pracują metodami na rzecz edukacji włączającej – mówi Maciej Siwicki wojewoda lubuski:

– Chcemy korzystać w pełni z udogodnień, jakie niesie ten projekt. Zakłada on intensywną współpracę przedszkoli ze specjalistami, z których wiedzy będziemy czerpać – podkreśla Danuta Raniszewska dyrektorka przedszkola numer 10:

Dodajmy, że projekt trwać będzie do końca listopada.