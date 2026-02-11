Na poligonie w Wędrzynie trwa szkolenie wojskowych nurków. Podczas zajęć żołnierze z zachodniej Polski doskonalą techniki nurkowania pod lodem, pracując przy ograniczonej widoczności i w niskiej temperaturze.

Jak poinformowała w piątek (6 lutego) oficer prasowa 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (17 WBZ) kpt. Anna Dominiak, każdego roku nurkowie uczestniczą w przynajmniej dwóch zgrupowaniach organizowanych przez 5 Batalion Saperów 17 WBZ. Jedno odbywa się latem a drugie zimą.

Miejscem sprzyjającym do organizacji tego typu szkolenia specjalistycznego jest znajdujące się na wędrzyńskim poligonie Jezioro Rakowe. Tej zimy pokrywa je kilkudziesięciocentymetrowa warstwa lodu.

Każde zejście pod wodę poprzedzają długie przygotowania, które mają zagwarantować nurkom pełne bezpieczeństwo. Ponadto saperzy inżynierii pracują parami. Komunikują się ze sobą przy wykorzystaniu liny sygnalizacyjnej lub przy pomocy łączności kablowej

– zaznaczyła kpt. Dominiak.

Jak podkreślił jeden z uczestników szkolenia kpr. Krzysztof, ćwiczenia pod lodem to prawdziwe wyzwanie, ale jednocześnie najlepszy sposób, by przygotować się do pracy w ekstremalnie trudnych warunkach.

Każde zanurzenie uczy nas współpracy, pozwala zdobywać doświadczenie oraz wzmacnia naszą odporność psychiczną i fizyczną

– dodał cytowany kapral.

W zimowym poligonie bierze udział siedem inżynieryjnych pododdziałów z zachodniej części naszego kraju delegowanych przez: 1 Pułk Saperów z Brzegu, 2 Batalion Saperów ze Stargardu, 5 Pułk Inżynieryjny ze Szczecina, 4 Batalion Inżynieryjny z Głogowa, 3 Pułk Saperów z Chełmna oraz 2 Pułk Inżynieryjny z Inowrocławia, a także gospodarze z 5 Batalionu Saperów z Krosna Odrzańskiego.

Zimowe zgrupowanie nurków w Wędrzynie rozpoczęło się 2 lutego i potrwa do 13 lutego. Kolejne, ale już w zupełnie innych warunkach atmosferycznych, zaplanowano w połowie wakacji.