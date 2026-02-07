Francesca Lollobrigida została pierwszą złotą medalistką igrzysk w Mediolanie w łyżwiarstwie szybkim. Włoszka czasem 3.54,28 ustanowiła rekord olimpijski na 3000 m i wyprzedziła o 2,.26 s Norweżkę Ragne Wiklund i o 2,65 Kanadyjkę Valerie Maltais. Polki nie startowały.
Lollobrigida przed wyścigiem była wymieniana w gronie kandydatek do miejsca na podium. Cztery lata temu z Pekinu wróciła ze srebrnym medalem olimpijskim.
Padł pierwszy rekord olimpijski
Włoszka przed ostatnią parę rywalizacji w Milano Ice Park była pewna medalu. Nie wiedziała tylko z jakiego będzie kruszcu. Mogły ją wyprzedzić tylko mistrzyni świata Holenderka Joy Beune i brązowa medalistka IO 2022 Kanadyjka Isabelle Weidemann. Obydwie pojechały poniżej swoich możliwości i zajęły, odpowiednio, czwarte i piąte miejsce.
Na 3000 m wystąpiły dwie podopieczne trenera Pawła Abratkiewicza, który prowadzi kadrę Kazachstanu. Nadieżda Morozowa była szósta, a Jelizawieta Gołubiewa – dziesiąta.
Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem
Czytaj także:
Igrzyska 2026. Szef Polskiej Misji Olimpijskiej: zawodnicy zadowoleni z warunków w Mediolanie
Szef Polskiej Misji Olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki powiedział PAP w sobotę, że zawodnicy są zadowoleni z warunków w wiosce w Mediolanie. Podkreślił też, że miły klimat panował podczas spotkania z...Czytaj więcejDetails
W sobotniej rywalizacji olimpijskiej zabrakło trzykrotnej złotej medalistki igrzysk Martiny Sablikovej. Jak poinformowało kierownictwo ekipy Czech, powodem absencji jest choroba. 38-letnia panczenistka ze względu na planowany występ zrezygnowała z funkcji chorążej. Osłabienie wymusiło na niej jednak także wycofanie się z jej koronnej konkurencji. Dla Czeszki to szóste, a zarazem ostatnie, zimowe igrzyska w karierze.
Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem
Czytaj także:
Igrzyska 2026. Minister sportu Rutnicki spotkał się w Mediolanie z komisarzem UE
Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki spotkał się w sobotę (7 lutego) w Mediolanie z komisarzem UE do spraw solidarności międzypokoleniowej, młodzieży, kultury i sportu Glennem Micallefem z Malty....Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Igrzyska 2026. Dziś pierwsze mecze curlingu. Polacy czekają do piątku
W środę wieczorem (4 lutego), dwa dni przed ceremonią otwarcia igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo, odbędą się pierwsze olimpijskie zawody - mecze curlingu par mieszanych. Pierwsi Polacy zaprezentują się w piątek,...Czytaj więcejDetails