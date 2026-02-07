Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki spotkał się w sobotę (7 lutego) w Mediolanie z komisarzem UE do spraw solidarności międzypokoleniowej, młodzieży, kultury i sportu Glennem Micallefem z Malty. Rozmawiali m.in. o polskiej kandydaturze do organizacji igrzysk w Polsce.

Spotkanie odbyło się w siedzibie konsulatu generalnego RP. Obecny był też Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski.

Rozmowa odbyła się dzień po inauguracji zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina.

Rutnicki o piątkowej inauguracji: była to piękna ceremonia

Rutnicki, pytany o wrażenia z piątkowej inauguracji igrzysk, powiedział PAP, że była to piękna ceremonia.

Jesteśmy pod wrażeniem tego, jak to zostało zorganizowane, ale ja jestem pod największym wrażeniem oczywiście naszej reprezentacji, naszych zawodników. Natalia Czerwonka z flagą. Myślę, że wszyscy możemy być dumni, a teraz tylko trzymany kciuki

– zaznaczył.

Zapytany o szanse medalowe Polaków, minister odparł, że jest zawsze nastawiony optymistycznie, ale też nie chce wróżyć, czy i ile tych medali będzie.

To, co było najważniejsze, jeśli chodzi o Ministerstwo Sportu, to przygotowanie kadry w taki sposób, żeby naszym zawodnikom i zawodniczkom niczego nie brakowało. I taka była nasza rola we współpracy z polskimi związkami sportowymi dyscyplin zimowych i my swoją robotę wykonaliśmy. Teraz mocno trzymamy kciuki, aby te inwestycje przełożyły się na medale. Ja jestem przekonany, że szanse są duże. Będziemy się cieszyć z każdego medalu, ale jeżeli nawet się to nie uda, to zawsze będziemy wspierać naszych zawodników

– zapewnił.

Minister sportu spotkał się z komisarzem UE

Minister odniósł się też do swojej rozmowy z unijnym komisarzem.

– Mówiliśmy o tym, jak możemy razem wspierać rozwój sportu, jak rozwijać infrastrukturę sportową i wykorzystywać na to fundusze unijne – przekazał.

Wskazał też na potrzebę walki z cywilizacyjnymi problemami, wśród nich z otyłością dzieci.

Rozmawialiśmy na temat naszej pracy i przygotowań dotyczących starań o igrzyska olimpijskie w Polsce, w Warszawie. Pan komisarz bardzo przychylnie podchodzi do naszej kandydatury

– dodał Rutnicki.

Podkreślił, że rozmowa dotyczyła też wspólnych działań dotyczących jasnego stanowiska Polski w sprawie niemożliwości występowania rosyjskich czy też białoruskich sportowców na światowych arenach.

Gdy mówimy o duchu olimpizmu, gdy mówimy o wartościach, to ich udział jest tego zaprzeczeniem

– podkreślił polski minister.