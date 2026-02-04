W środę wieczorem (4 lutego), dwa dni przed ceremonią otwarcia igrzysk Mediolan-Cortina d’Ampezzo, odbędą się pierwsze olimpijskie zawody – mecze curlingu par mieszanych. Pierwsi Polacy zaprezentują się w piątek, kiedy wystartuje rywalizacja drużynowa w łyżwiarstwie figurowym.

Ceremonię otwarcia zaplanowano na piątek na godzinę 20, ale tradycyjnie pierwsze zawody odbywają się przed tą uroczystością ze względu na rozwleczony terminarz niektórych dyscyplin. W środę startuje curling, a w czwartek hokej na lodzie kobiet i snowboard (kwalifikacje big air).

Zanim sportowcy przemaszerują przed publicznością na mediolańskim stadionie San Siro oraz w innych strefach olimpijskich, w piątkowy poranek zmagania rozpoczną pary taneczne w zawodach drużynowych. W tej konkurencji wystartują Sofija Dowhal i Wiktor Kulesza, którzy – jeśli Polska nie zakwalifikuje się do dalszej fazy – po tym występie zakończą udział w igrzyskach, bo nie posiadają kwalifikacji na rywalizację indywidualną.

Później tego samego dnia w zmaganiach drużynowych zaprezentują się też pary sportowe (m.in. Julia Szczecinina i Michał Woźniak) oraz solistki (wśród nich Jekaterina Kurakowa). Ta konkurencja zakończy się w niedzielę.

Tego też dnia przed pierwszą poważną szansą na sukcesy staną biało-czerwoni – w Livigno odbędzie się slalom gigant równoległy snowboardzistów z udziałem Aleksandry Król-Walas, która w tym sezonie trzykrotnie stanęła na podium zawodów Pucharu Świata i uchodzi za jedną z kandydatek do medalu.

16 dyscyplin na zimowych IO

W północnych Włoszech rozdanych zostanie do 22 lutego łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Licząca 60 sportowców (w tym rezerwową bobsleistkę Marikę Zandecką) reprezentacja Polski wystartuje w 12 z nich. Biało-czerwonych zabraknie w curlingu, hokeju na lodzie, narciarstwie dowolnym i skeletonie.