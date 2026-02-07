Zamarznięte mazurskie jeziora przyciągnęły w tym roku kierowców, którzy testują tam wchodzenie w poślizg. Wody Polskie i policja przestrzegają, że wjazd samochodem na zamarznięte akweny stanowi poważne zagrożenie i apelują o rozwagę i rozsądek.

Tegoroczna, mroźna zima sprawiła, że mazurskie jeziora, w tym największe: Śniardwy, Mamry czy Niegocin ściął lód. W ostatnich dniach temperatury spadły na Mazurach nocami nawet do minus 30 st.

Kierowcy szukają wrażeń

Takie warunki przyciągnęły kierowców, którzy na zamarzniętych akwenach szukają ekstremalnych wrażeń. Miejscowość Nowe Guty i wschodni brzeg jeziora Śniardwy w ostatnich dniach pełni całkowicie inną rolę, niż latem. Powstał tam tor na zamarzniętym akwenie, na którym kierowcy ćwiczą drifty w zimowych warunkach. W internecie można znaleźć nagrania pokazujące jak zamarznięte mazurskie jeziora stały się miejscem, na których kierowcy testują wchodzenie w poślizg.

Pojawiły się też oferty płatnych szkoleń. Jeden z mazurskich hoteli proponuje szkolenie rajdowe z mistrzem Polski. „300-konny samochód sportowy na szwedzkim kolcu, ponad 150 km/h i 3-godzinne sesje na Jeziorze Śniardwy. Nic tak nie rozgrzeje was podczas wszechobecnych mrozów, jak odrobina adrenaliny!” – brzmi oferta.

Służby odradzają tego typu rozrywki.

Mamy wiedzę o rajdach na jez. Śniardwy w okolicach Nowe Guty. Nie ma uregulowań prawnych dotyczących ścigania się na lodzie. Nie ma przepisów zakazujących wchodzenia czy wjazdu samochodem na lód. Możemy i sprawdzamy to, czy kierowcy nie naruszyli przepisów porządkowych ruchu drogowego czy przepisów dotyczących środowiska. Do tej pory nie stwierdziliśmy takich naruszeń

– poinformowała PAP nadkom. Anna Szypczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

Dodała, że policja może tylko apelować o zachowanie zdrowego rozsądku. Wody Polskie w Białymstoku, odnosząc się do zimowych jazd kierowców, zwróciły uwagę, że wjazd samochodem na zamarznięte jeziora stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia.

Brawura i lekkomyślność na lodzie zawsze niosą ryzyko tragedii. Chwila nieprzemyślanej zabawy nigdy nie jest warta tak wysokiej ceny

– podkreślili przedstawiciele Wód Polskich.

Lód, mimo pozornej wytrzymałości, jest nieprzewidywalny i w każdej chwili może się załamać, prowadząc do tragicznych konsekwencji. Tegoroczna zima przyniosła silne mrozy, a grubość pokrywy lodowej na jeziorach mazurskich miejscami osiąga 20–30 cm. Należy jednak podkreślić, że lód nigdy nie ma jednolitej grubości na całej powierzchni jeziora. W rejonach, gdzie woda płynie szybciej lub gdzie jeziora są zasilane przez rzeki, jego grubość może być znacznie mniejsza, a przez to wyjątkowo niebezpieczna

– podkreśliły Wody Polskie.