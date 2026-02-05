Wszystkie odloty z lotniska Berlin-Brandenburg (BER) zostały wstrzymane w czwartek rano (5 lutego) ze względu na trudne warunki pogodowe – poinformował port lotniczy, dodając, że pasażerowie muszą przygotować się na odwoływanie lotów i duże opóźnienia.
Z powodu śniegu i szybko zamarzającego deszczu nie jest możliwe odladzanie samolotów – przekazała rzeczniczka prasowa lotniska, cytowana przez agencję dpa. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
Obecnie zakłócenia obejmują tylko odloty.
Służba prasowa berlińskiego lotniska zaapelowała do pasażerów o sprawdzanie statusu lotów u przewoźników.
