W styczniu Lotnisko Zielona Góra-Babimost obsłużyło 3 064 podróżnych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Oznacza to spadek na poziomie 35 proc. w odniesieniu do tego samego okresu ub. roku – poinformowało w środę (4 lutego) biuro prasowe Polskich Portów Lotniczych (PPL).

W zeszłym miesiącu linie lotnicze PLL LOT oraz Enter Air wykonały łącznie z tego lotniska 58 operacji w ruchu krajowym (Warszawa) oraz międzynarodowym (Marsa Alam w Egipcie).

Od 15 marca br. Polskie Linie Lotnicze LOT zwiększą częstotliwość rejsów na trasie z Lotniska Chopina do Zielonej Góry. Połączenia będą realizowane dwa razy dziennie od poniedziałku do piątku. Bilety są dostępne w systemie przewoźnika.

Decyzja o zwiększeniu częstotliwości lotów do dwóch dziennie to doskonała wiadomość dla regionu. Nowy rozkład został skonstruowany tak, by umożliwić pasażerom dogodne dotarcie do Warszawy rano i powrót wieczorem, co jest kluczowe zwłaszcza w podróżach służbowych

– powiedział cytowany dyr. Lotniska Zielona Góra-Babimost Hubert Haegenbarth.

Dodał, że większa liczba rejsów otwiera przed podróżnymi nowe możliwości w zakresie wygodnych i szybkich przesiadek na Lotnisku Chopina, znacznie skracając całkowity czas podróży w najdalsze zakątki świata.

Na początku grudnia ub. roku na Lotnisku Zielona Góra-Babimost zakończyła się modernizacja obejmująca m.in. budowę nowej hali Non-Schengen. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę, przepustowość lotniska wzrosła ze 120 tys. do 250 tys. pasażerów rocznie.