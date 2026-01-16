Gmina Żary podpisała umowę na przebudowę fragmentu drogi wraz z chodnikiem przy szkole w Grabiku. Inwestycja obejmuje także wykonanie zatoki autobusowej. Wartość zadania to ponad 400 tysięcy złotych.

Samorząd zabezpieczył na ten cel pieniądze z gminnej kasy. – Nowa infrastruktura, która powstanie ma przede wszystkim na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów w rejonie placówki oświatowej, ale korzystającym z komunikacji publicznej. Nowa zatoka poprawi także płynność ruchu pojazdów i nie będzie korków w tym miejscu – mówi wójt gminy Leszek Mrożek:

Prace potrwają do końca maja.