Zakończyła się budowa budynku remizy OSP w Złotniku w gminie Żary. Koszt inwestycji to 3,5 miliona złotych. Samorząd trzymał na realizację prac dofinansowanie w wysokości blisko 3 milionów.

Dotychczasowe miejsce pracy strażaków i przechowywania sprzętu nie spełniało już odpowiednich standardów. – Bardzo nas cieszy, że ochotnicy ze Złotnika mają tak długo oczekiwaną i nowoczesną remizę. Pozostało jeszcze doposażenie części pomieszczeń i rozmieszczenie sprzętu. W sobotę strażacy przejadą symbolicznie ze starej lokalizacji do nowej remizy – mówi wójt gminy Leszek Mrożek:

– Teraz mają wystarczającą przestrzeń do obsługi sprzętu i przygotowania do wyjazdu. W poprzednim miejscu było znacznie gorzej – zaznacza wójt:

Dodajmy, że OSP Złotnik liczy około 30 czynnych strażaków.