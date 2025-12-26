Gmina Żary wyłoniła wykonawcę projektu budowy ścieżki rowerowej z centrum miasta w kierunku Lubanic i Surowej. Trasy będą wiodły wzdłuż dróg powiatowych. Koszt zadania to 250 tysięcy złotych.

Planowana arteria dla rowerzystów będzie miała około 2 kilometrów długości. – Cieszy nas bardzo, że udało nam się znaleźć firmę, która podejmie się sporządzenia dokumentacji. Tym bardziej, że to koniec roku. Ta ścieżka będzie łączyć dwa samorządy. Środki na jej budowę otrzymamy w ramach Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego. Szacujemy, że inwestycja kosztować będzie nieco ponad dwa miliony złotych – mówi wójt gminy Leszek Mrożek:

Wykonawca ma 16 miesięcy na wykonanie projektu.