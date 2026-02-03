W środę Muzeum Lubuskie zaprasza na spotkanie poświęcone historii Powstania Wielkopolskiego.

Wydarzenie będzie połączone ze zwiedzaniem wystawy przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Zaprasza Jarosław Palicki z gorzowskiej delegatury IPN:

O działalności byłych powstańców w naszym regionie opowiada Michał Klisiński, prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Gorzowie:

Spotkanie odbędzie się w Zespole Willowo-Ogrodowym Muzeum Lubuskiego przy ul. Warszawskiej w środę o godz. 17:00.