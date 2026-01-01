W 2025 roku w województwie lubuskim odwołano łącznie 4161 pociągów – podliczył to facebookowy profil pod nazwą „Czy ZKA w Lubuskim dziś wyjechało?”. Najczęściej odwoływano pociągi w listopadzie i grudniu, kolejno 546 i 553. Najlepszym kolejowym miesiącem w regionie był maj w którym odwołano tylko 78 pociągów.
Najczęściej, 164 razy odwołano pociąg Żagań – Węgliniec. Na północy 115 razy odwołano pociąg oznaczony numerem 88331 z Gorzowa do Kostrzyna.
Odwołane pociągi według miesięcy:
1. Styczeń – 438
2. Luty – 495
3. Marzec – 206
4. Kwiecień – 85
5. Maj – 78
6. Czerwiec – 339
7. Lipiec – 382
8. Sierpień – 366
9. Wrzesień – 305
10. Październik – 365
11. Listopad – 546
12. Grudzień – 553
Które pociągi najczęściej odwoływano?
1) R76217 Żagań – Węgliniec – 164
2) R67289 Węgliniec – Zielona Góra Gł. – 145
3) R77955 Zielona Góra Gł. – Żagań – 140
4) 88331 rel. Gorzów Wlkp. – Kostrzyn (115).
Dane za: Facebook/Czy ZKA w Lubuskim dziś wyjechało?
Nowy rok to, przypomnijmy, nowe nadzieje związane z większą liczną połączeń w rozkładzie jazdy i regionalną spółką transportową przez którą władze województwa chcą mieć większy wpływ na m. in. transport kolejowy.