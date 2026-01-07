Przez niemal cały luty oraz w wybranych dniach stycznia część podróży do i z Berlina – między tym miastem a Frankfurtem nad Odrą – będzie odbywać się autobusem – poinformowało PKP Intercity w komunikacie. Powodem zmian są prace torowe prowadzone w Niemczech.

Narodowy przewoźnik poinformował w środę, że w wybranych dniach stycznia pociągi do Berlina będą kursowały do Frankfurtu nad Odrą, skąd podróż do Berlina będzie się odbywać autobusem. Chodzi o dni: 10, 11, 17, 18, 24 i 25 stycznia.

W dniach 9, 16, 23 i 30 stycznia pociąg nr 40 (wyjeżdżający z Warszawy Centralnej o godz. 17.00) będzie kursował do stacji Frankfurt (Oder), a następnie do Berlina autobusem. Ponadto 19 stycznia pociąg nr 42 wyjeżdżający z Warszawy Centralnej o godz. 15.00 kursować będzie w zmienionej relacji do stacji Berlin Gesundbrunnen z pominięciem stacji Berlin Ostbahnhof oraz Berlin Hbf. 30 stycznia pociągi nr 42, 44 i 58 również kursują w zmienionej relacji do stacji Berlin Lichtenberg z pominięciem stacji Berlin Ostbahnhof oraz Berlin Hbf.

W dniach od 31 stycznia do 27 lutego 2026 roku pociągi kursować będą jedynie do i z stacji Frankfurt (Oder). Dalsza podróż ze stacji Frankfurt (Oder) do Berlina lub wcześniejsza z Berlina do Frankfurtu odbywa się zastępczą komunikacją autobusową.

W drugą stronę, z Berlina do Polski w dniach 10, 11, 17, 18, 24 i 25 stycznia wszystkie pociągi będą kursować jedynie od stacji Frankfurt. Wcześniejsza podróż z Berlina do Frankfurtu będzie odbywać się autobusem. Zmiana dotyczy też pociągu nr 41 wyjeżdżającego ze stacji Berlin Hauptbahnhof o godz. 4.45 w dniach 12, 19 oraz 26 stycznia.