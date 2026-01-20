Mozaika znajdująca się na ścianie budynku przy ulicy Żagańskiej w Iłowej została wpisana do rejestru zabytków. Dekorację wykonano w latach 60-tych poprzedniego stulecia. Jest to wzór pochodzący z Mirostowickich Zakładów Ceramicznych.

Budynek zdobi elewację dawnej restauracji. – Mamy w centrum miasta rzecz wyjątkową. Jest to niezwykła mozaika. Co ciekawe została ona wpisana do rejestru zabytków jako ruchomość – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

– Wspólnie z nowym właścicielem budynku będziemy szukali rozwiązania, w jaki sposób ceramikę odrestaurować – zaznacza włodarz gminy:

Autorem wzoru jest Adam Sadulski, który pracował w mirostowickich zakładach.