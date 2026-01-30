Ponad 20 milionów złotych na rozwijanie i modernizację sieci ciepłowniczej w Gorzowie zainwestowano w ubiegłym roku. W tym roku kolejne zmiany.

Coraz więcej gorzowian może korzystać z komfortowych i bezpiecznych dostaw ciepła systemowego. Na wybudowanie nowych przyłączy oraz modernizację sieci ciepłowniczej gorzowski oddział PGE Energia Ciepła w ubiegłym roku wydał bowiem ponad 20 milionów złotych. Najważniejszą inwestycją była modernizacja ponad kilometrowego odcinka przy ul. Górczyńskiej, a także przy ul. Towarowej oraz Chłopickiego. Tam stare sieci zabudowane w kanałach betonowych zostały zastąpione rurami preizolowanymi. To nie koniec, bo również w tym roku planowana jest budowa kolejnych przyłączy – mówi Konrad Stefanowicz, zastępca dyrektora i dyrektor techniczny gorzowskiego oddziału PGE.

Oprócz tego zakończono likwidację grupowego węzła cieplnego przy ul. Kuratowskiej i Muśnickiego oraz wybudowano odwodnienie i odpowietrzenie sieci cieplnej wraz z montażem 3 par zaworów sekcyjnych ul. Głowackiego, Warszawskiej i Zamenhofa.