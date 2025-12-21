Planujesz zagraniczną podróż? Przed wyjazdem pamiętaj o wyrobieniu karty EKUZ. Dokument zapewnia korzystanie z niezbędnych świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w kraju należącym do Unii Europejskiej.
EKUZ można wyrobić dla całej rodziny, również dla dzieci.
– Kartę można odebrać w siedzibie NFZ. Procedura zajmuje kilkanaście minut – informuje Joanna Branicka, rzecznik prasowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:
Dokument ma swój termin ważności, należy go cyklicznie odnawiać – dodaje Joanna Branicka:
Wniosek o wyrobienie karty można również wypełnić internetowo za pomocą platformy ePUAP.
