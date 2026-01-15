W czwartek służby kontynuują działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa hydrologicznego – poinformowało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Na ujściu Wisły pracuje obecnie 5 jednostek z czego 3 od strony Zatoki Gdańskiej.

We wtorek lodołamacze rozpoczęły kruszenie lodu na dolnej Wiśle i dolnej Odrze w związku z prognozowanym ociepleniem. Chodzi o ograniczenie ryzyka zatorów lodowych i zapewnienie bezpieczeństwa ludzi oraz infrastruktury.

Priorytetem jest przebicie ostatnich 200 metrów pokrywy lodowej w celu całkowitego udrożnienia ujścia, a następnie kontynuacja prac w górę rzeki. Choć lodołamacze muszą wzajemnie uwalniać się z zatorów, sprzyjający południowy wiatr i dodatnie temperatury wspierają akcję

– poinformowały w czwartek (15 stycznia) Wody Polskie.

Na Odrze operuje 13 polskich i niemieckich lodołamaczy

Podkreśliły, że równolegle na Odrze operuje 13 polskich i niemieckich lodołamaczy, a po rozbiciu w poprzedniej dobie 23 km lodu, działania będą prowadzone głównie na odcinkach: Gryfino–Widuchowa oraz w kierunku miejscowości Piasek.

Dalsza część tekstu pod filmem

Służby monitorują niskie stany wody (m.in. w rejonie Bielinka) oraz prognozy zapowiadające całodobowe mrozy od 17 stycznia, które mogą wpłynąć na decyzję o ewentualnym przerwaniu prac. Sytuacja analizowana jest codziennie pod kątem bezpieczeństwa załóg i warunków lodowych

– dodano w czwartkowym komunikacie.