Wyłączone światła z powodu remontu Spichrzowej, powrót świateł, wprowadzenie systemu, który łapie kierowców na czerwonym świetle, fala mandatów, wyłączenie świateł, nowa organizacja ruchu, ponowne włączenie świateł, żółte pasy, które pod wpływem pogody stały się prawie niewidoczne i ponowne odmalowanie, tym razem już białych, pasów – to wszystko w ciągu kilku miesięcy działo się na rondzie Santockim. Dyrektor gorzowskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego zwraca uwagę, że problem z oznakowaniem w tym miejscu nie jest nowy:

Grzegorz Duszkiewicz zaznacza też, że nowa organizacja ruchu na rondzie nie zwalnia kierowców z myślenia i uwagi:

Całości dzisiejszej Rozmowy z Gorzowa wysłuchacie na radiogorzow.pl.