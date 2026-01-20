Biblioteka Kultury w Iłowej wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku zapraszają słuchaczy do spotkań w klubie filmowym. Nowością w tym roku są także warsztaty taneczne. Placówka zachęca do udziału w zajęciach i integracji. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Cykliczne eventy z filmem w tle poprowadzi poprzedni dyrektor placówki Bartosz Kuświk. – Czekamy na kolejne osoby chcące dołączyć do grup i dobrze się bawić. Tutaj spotykać się będziemy co drugi wtorek. Sekcja taneczna zaś wychodzić będzie na parkiet w każdy poniedziałek – mówi dyrektorka Biblioteki Kultury Anna Olechnowicz-Lachowska:

Więcej na temat spotkań słuchaczy UTW znaleźć można w mediach społecznościowych iłowskiej instytucji kultury.