1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie przyjmowanie wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres, który rozpocznie się 1 czerwca. W tegorocznym naborze są istotne zmiany dla obywateli Ukrainy.

Jak mówi rzeczniczka lubuskiego ZUS Agata Muchowska ważne jest dochowanie terminów złożenia wniosków:

Obywatele Ukrainy ze statusem UKR aby zachować prawo do świadczenia, od 1 lutego muszą złożyć nowy wniosek zawierający dodatkowe informacje. Nowe przepisy uzależniają przyznanie świadczenia m.in. od aktywności zawodowej rodziców:

Wnioski można składać przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną oraz portal Emp@tia. Świadczenie wypłacane jest bezgotówkowo na wskazane konto.