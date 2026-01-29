Trwają ogólnopolskie badania koniunktury rolnej. Biorą w nim udział także rolnicy z zielonogórskich sołectw. Na podstawie przeprowadzanych ankiet pracownicy urzędów statystycznych oceniają m.in. obecną sytuację gospodarstw oraz czynniki utrudniające prowadzenie działalności.

Na terenie Zielonej Góry znajduje się 17 sołectw, na których działa kilkadziesiąt gospodarstw rolnych. Jak mówi Iwona Goździcka, kierownik Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych, badania koniunktury rolniczej odbywają się dwa razy w roku:

– Lubuscy rolnicy podkreślają, że w prowadzeniu działalności pomagają im m.in. środki unijne – dodaje Goździcka:

Obecna edycja badań koniunktury rolniczej potrwają do 31 stycznia.