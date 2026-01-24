Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca przychodnie do wprowadzenia opieki koordynowanej. Chce także motywować finansowo te POZ, które będą mieć największą liczbę pacjentów objętych tą inicjatywą.

Opieka koordynowana to model leczenia, który od 3 lat funkcjonuje w polskim systemie ochrony zdrowia. Jej głównym założeniem jest lepsza organizacja procesu diagnostyki i terapii.

Lekarz POZ planuje ścieżkę leczenia, zleca także dodatkowe badania diagnostyczne – mówi Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego oddziału NFZ.

Od tego roku jeśli w opiece koordynowanej jest minimum 5 proc. pacjentów zapisanych w placówce to stawka kapitacyjna za zadania koordynatora rośnie o połowę do 12 zł za osobę. Przychodnia, przez pół roku, otrzyma dodatek w wysokości 7700 zł miesięcznie. Jest także dodatek motywacyjny za zwiększenie liczby pacjentów, którzy korzystają z opieki koordynowanej. Waha się on od 3 do 9 tysięcy złotych na miesiąc.

Według najnowszych danych Lubuski Oddział NFZ podpisał 57 umów na realizację opieki koordynowanej w POZ. To ok. 31 proc. wszystkich kontraktów na Podstawową Opiekę Zdrowotną. Oznacza to, że ponad 261 tysięcy pacjentów zapisanych do przychodni jest objętych opieką koordynowaną.