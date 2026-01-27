Premier Donald Tusk zapowiedział, że ponad 80 proc. środków z unijnego instrumentu SAFE Polska trafi do polskich firm. Jak wskazał, pieniądze zostaną wydane m.in. na program antydronowy San, który ma zostać przedstawiony w najbliższych dniach.
Podczas wypowiedzi przed wtorkowym (27 stycznia) posiedzeniem rządu Tusk zwrócił uwagę na ogłoszoną w poniedziałek po południu decyzję Komisji Europejskiej, która zaakceptowała polski wniosek o wypłatę środków z instrumentu SAFE na inwestycje w obronność.
Polska największym beneficjentem SAFE
Tusk zwrócił uwagę, że Polska była wśród inicjatorów całego projektu i stanie się jego największym beneficjentem, otrzymując niemal 44 mld euro na inwestycje w zbrojenia. Tusk podkreślił, że to kwota większa niż np. budżet obronny Hiszpanii czy Włoch.
To jest epokowe wydarzenie
– powiedział Tusk.
Skala jest tutaj absolutnie bezprecedensowa; mówimy o blisko 200 mld zł, środków zorganizowanych przez Unię Europejską
– dodał premier.
Premier zadeklarował, że 80 proc. środków, do których dostęp uzyska Polska, zostanie spożytkowane w polskim przemyśle zbrojeniowym. W krajowych zakładach – jak mówił – mają zostać zamówione m.in. kolejne bojowe wozy piechoty Borsuk, produkowane przez Hutę Stalowa Wola. Wojsko potrzebuje przeszło tysiąc takich maszyn, obecnie zamówiono jednak dopiero 116 z nich.
To będzie bezpośrednia inwestycja w polską gospodarkę – to, o co chodziło nam od samego początku
– dodał premier, podkreślając, że pieniądze będą w ten sposób użyteczne „i w wymiarze cywilnym, i wojskowym”.
Inwestycje z programu SAFE. Premier zapowiada
Jak mówił, ze środków mają zostać zakupione także m.in. powietrzne tankowce; o potrzebie zakupu tego typu samolotów, które znacząco zwiększą możliwości polskiego lotnictwa bojowego, od lat mówią dowódcy Sił Powietrznych. Najprawdopodobniej chodzi o zakup kilku powietrznych tankowców A330 MRTT produkowanych przez europejski koncern Airbus.
Będziemy z premierem Kosiniakiem-Kamyszem niedługo towarzyszyli także narodzinom wielkiej inwestycji, której celem będzie dronowe zabezpieczenie wschodniej granicy Polski, a więc także Europy
– powiedział Tusk.
Jak wskazał, chodzi o nowy program budowy systemów antydronowych San.
Te systemy – jak mówił – „muszą być najnowocześniejsze na świecie i muszą być elastyczne i dostosowane do ewentualnych nowych zagrożeń”.
Jak wszystko dobrze pójdzie, jeszcze w tym tygodniu będziemy z panem premierem inicjowali to wielkie przedsięwzięcie
– powiedział Tusk.
Zapewnił, że „polska granica wschodnia będzie dzięki tej pracy bezpieczna”.
Dzisiaj, w tej chwili, polska granica lądowa z Białorusią, z Rosją jest najlepiej strzeżoną granicą ze wszystkich granic europejskich i to nie jest nasze ostatnie słowo
– zapewnił Tusk.
Instrument SAFE to program, który ma na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich UE; przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia – m.in. w postaci nisko oprocentowanych pożyczek – przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Polska złożyła wniosek o dofinansowanie na kwotę 43,7 mld euro, będąc tym samym największym beneficjentem tego programu pożyczkowego. Kolejni beneficjenci, którzy dostaną z SAFE największe środki, to Rumunia i Francja, z których każda może liczyć na nieco ponad 16 mld euro.
Polecamy
KAS: przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc przy wdrażaniu systemu e-faktur
Wydłużone godziny pracy urzędów, dzień otwarty w sobotę, dedykowana strona internetowa - m.in. w ten sposób przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej...Czytaj więcejDetails