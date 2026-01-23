W Krakowie powstał akcelerator innowacji obronnych NATO, który ma wspierać produkcję nowoczesnych rozwiązań m.in. dla przemysłu zbrojeniowego. Jego otwarcie jest najlepszym przykładem, że NATO rozwija swoje zdolności na wschodniej flance – wskazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W Krakowie odbyło się oficjalne otwarcie polskiego akceleratora FORT Kraków – DIANA w ramach NATO, prowadzonego przez konsorcjum Akademii Górniczo-Hutniczej i Krakowskiego Parku Technologicznego. Jego celem ma być m.in. rozwój i wsparcie innowacyjnych technologii wzmacniających bezpieczeństwo państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chodzi m.in. o produkcję systemów antydronowych, rozwiązań chroniących infrastrukturę krytyczną i technologii opartych na sztucznej inteligencji, które mogłyby zostać wykorzystane zarówno przez wojsko, jak i przemysł cywilny.

Obecny na otwarciu akceleratora minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że wyzwaniem nadal pozostaje wyjście innowacyjnych projektów poza fazę koncepcyjną i zrealizowanie ich w rzeczywistości.

Przetłumaczenie z języka odkrycia na język codziennej użyteczności, codziennej produkcji jest dzisiaj dla Polski największym wyzwaniem. Tu mamy zaległości i je musimy nadrobić. Tu musimy postawić na akcelerację, czyli właśnie przyspieszenie – powiedział wicepremier. – Po to jest DIANA, po to jest Krakowski Park Technologiczny

– stwierdził.

Rozwój przemysłu zbrojeniowego

Dodał, że chce, by przemysł zbrojeniowy był kołem napędowym polskiej gospodarki. Jego rozwój ma także zapewnić niezależność w dostawach sprzętu dla armii.

Bez niezależności w dostawach do polskiej armii, do europejskich armii sprzętu wojskowego nigdy nie będziemy bezpieczni. Łańcuch dostaw musi być zbudowany w Europie. Europa musi postawić na reindustrializację, odbudowę przemysłu

– zaznaczył.

„NATO rozwija swoje zdolności na wschodniej flance”

Podkreślił, że otwierane w Krakowie centrum jest „najlepszym przykładem, że NATO rozwija swoje zdolności na wschodniej flance”, a także chce „budować niezależność w dostawach sprzętu i szybko implementować nowoczesne technologie”.

Celem FORT-u Kraków jest rozwój oraz wsparcie komercjalizacji innowacyjnych technologii o podwójnym zastosowaniu (dual-use), wzmacniających bezpieczeństwo i obronność Polski oraz państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, edukacja i podnoszenie świadomości w zakresie zaawansowanych potrzeb technologicznych, wynikających ze specyfiki nowoczesnego pola walki i zagrożeń hybrydowych.

Zgodnie z decyzją NATO Polska jako jedyny kraj na wschodniej flance Sojuszu stała się gospodarzem zarówno akceleratora DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic), dziesięciu centrów testowych, jak i biura NATO Innovation Fund. Zadaniem sieci DIANA jest połączenie kompetencji naukowców, innowatorów oraz start-upów współpracujących nad rozwiązaniami „głębokich technologii” (ang. deep tech) z jednostkami sektora obronnego i wojskowego.