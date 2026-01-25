W Bobrowicach trwa dyskusja nad przywróceniem miejscowości praw miejskich. Dziś wieś gminna, kilkakrotnie prawa miejskie miała i kilkakrotnie je traciła. Samorząd gminy na swoim profilu społecznościowym oficjalnie postawił pytanie: Bobrowice – wieś czy miasto?

– Przypomnijmy, że ostatni raz prawa miejskie nasza miejscowość straciła, jak wiele ośrodków na zachodzie Polski, w roku 1945 – mówi Wojciech Wąchała, wójt Bobrowic.

Dodajmy, że pierwsza wzmianka o Bobrowicach pochodzi z roku 1329. Gdyby Bobrowicom przywrócono miejskość za 3 lata, stałoby się to w siedemset lecie miejscowości.