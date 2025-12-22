Zakończyła się odbudowa umocnień fundamentów mostu w ciągu drogi powiatowej numer 1062 F w Bobrowicach w powiecie żagańskim. Koszt zadania to ponad 650 tysięcy złotych. Pieniądze na ten cel pochodzą z puli na usuwanie skutków powodzi.

Zadanie obejmowało także wyremontowanie fragmentu arterii prowadzącej do przeprawy.

– Był to drugi etap prac w miejscowości. Pierwszy z nich obejmował odbudowę drogi w kierunku Nowej Koperni. Teraz naprawione zostały wymyte w czasie powodzi podpory pośrednie i przyczółki mostu. Zalana podczas powodzi nawierzchnia fragmentu drogi dojazdowej do mostu również została odnowiona – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

Dofinansowanie w całości pokrywało koszt robót.