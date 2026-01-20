Lubsko przystępuje do opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę i rewitalizację pałacu w Dłużku. Przeprowadzone zostały oględziny zabytkowego obiektu w ramach procedury wydawania decyzji na prowadzenie prac konserwatorskich w pałacu i terenie przyległym.

Przypomnijmy, gmina Lubsko przejęła bezpłatnie rezydencję od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2023 roku. – Przez ten czas wykonaliśmy wiele prac porządkowych. Takich, na które mogliśmy sobie pozwolić zanim otrzymamy decyzję od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na już konkretne działania – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

– Już szukamy źródeł dofinansowania. Być może będą to pieniądze w ramach współpracy polsko-niemieckiej. Za nami badania archeologiczne i konserwatorskie. Czekamy na dalsze wytyczne – zaznacza włodarz Lubska:

Dodajmy, że pałac w Dłużku to zabytek mający swoje początki w XVII wieku.