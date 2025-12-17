Lodowisko rozstawione przy placu Wolności w Iłowej przyciąga mieszkańców z całej gminy, ale i okolicznych miejscowości. Z zabaw na lodzie korzystają całe rodziny. Mimo czwartego już sezonu atrakcja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

Na taflę lodu można przyjść za swoim sprzętem, lub wypożyczyć na miejscu. – To świetne miejsce na aktywność bez względu na wiek i umiejętności. Dla mniej wprawnych pomocne są pingwinki, których można się trzymać podczas pierwszych kroków na ślizgawce. Warto tu przyjechać. Szkoda, że u nas nie ma takiej atrakcji – mówią przyjezdni korzystający z jazdy:

– Jest super. Nie siedzimy w domu, tylko spędzamy czas na ruchu i to jest fajne – mówią dzieci:

Dodajmy, że iłowskie lodowisko funkcjonować będzie do 28 lutego.