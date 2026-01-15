Biblioteka Kultury w Iłowej zaprasza najmłodszych mieszkańców gminy do udziału w zajęciach organizowanych przez placówkę. W harmonogramie spotkań znalazły się nowości. Wśród nich między innymi gry fabularne dla dzieci.

Z nowym rokiem organizatorzy uatrakcyjniają ofertę kierowaną do najmłodszych Iłowian. – Zachęcamy do spotkań i dobrej zabawy. Mamy wiele ciekawych propozycji i na pewno każdy znajdzie tu coś dla siebie. Jeśli lubicie grać, to nasza nowa inicjatywa na pewno sprawi wiele radości – mówi dyrektorka Anna Olechnowicz-Lachowska:

– Nie zapominamy o bohaterach książek i animowanych bajek. W piątek spotkamy się ze znanym wszystkim Kubusiem Puchatkiem – zaznacza organizatorka wydarzeń:

Szczegóły dotyczące zajęć znaleźć można w mediach społecznościowych Biblioteki Kultury.