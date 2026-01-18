Kuratorzy zatwierdzili dotąd blisko 5,5 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii i półkolonii. Łącznie skorzysta z nich 206,7 tys. dzieci i młodzieży – poinformowano PAP w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży ma obowiązek zgłosić go do kuratorium na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia, a w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą – na 14 dni przed.

Z danych z bazy wypoczynku prowadzonej przez MEN wynika, że kuratorzy oświaty zatwierdzili dotąd 5495 zgłoszeń wypoczynków w czasie tegorocznych ferii zimowych, a 361 odesłali do korekty.

Liczba uczestników wypoczynków w kraju, organizowanych poza miejscem zamieszkania, wynosi 101,5 tys. Liczba dzieci wypoczywających na półkoloniach to 94,2 tys., a za granicą – 10,9 tys. Łącznie w zorganizowanym wypoczynku zimowym będzie uczestniczyło 206,7 tys. dzieci i młodzieży.

Wypoczynek zagraniczny realizowany jest najczęściej we Włoszech i Hiszpanii, a także w Czechach, Austrii i Słowacji. Wśród państw, na terenie których organizowany jest wypoczynek zagraniczny, są również: Wielka Brytania, Turcja, Stany Zjednoczone, Malta, Słowenia, Niemcy, Irlandia, Francja, Belgia i Andora.

Dane o liczbie zatwierdzonych wypoczynków i liczbie ich uczestników nie są ostateczne dla tegorocznych ferii zimowych. Organizatorzy w dalszym ciągu mogą zgłaszać wypoczynki, które będą organizowane w późniejszych terminach ze względu na różne terminy ferii w różnych województwach.

Dwutygodniowa zimowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 19 stycznia a 1 marca.

Od 19 stycznia do 1 lutego ferie będą mieli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego; od 2 do 15 lutego – z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego; od 16 lutego do 1 marca – z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

MEN z myślą o rodzicach stworzyło kilka lat temu publiczną internetową bazę danych o wypoczynku dzieci i młodzieży >>wypoczynek.men.gov.pl<<. Dzięki niej każdy może sprawdzić, czy organizator zgłosił turnus do kuratorium oświaty, na którego terenie ma siedzibę.

Kurator oświaty umieszcza w bazie wypoczynku tylko takie zgłoszenia, które spełniły wszystkie wymagania formalne określone przepisami prawa. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży, który nie jest zamieszczony w bazie wypoczynku, jest organizowany nielegalnie.