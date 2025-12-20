Zielonogórscy radni pozytywnie o powołaniu samorządowej spółki transportowej. Przypomnijmy, zdecydował o tym sejmik województwa lubuskiego, podczas sesji 8 grudnia. Spółka ma zapewnić lepszą jakość usług dla mieszkańców i przejąć obsługę przewozów kolejowych, kończąc współpracę z Polregio, które nie realizowało m.in. połączeń na linii Zielona Góra – Wrocław.

Radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Chłopek wskazywał na trend powrotu do podróży pociągami. Jego zdaniem, to dobry prognostyk przed działalnością regionalnej spółki:

Paweł Wysocki, radny klubu Zielona Razem uważa, że powołanie regionalnej spółki transportowej to sposób na niezależność:

Spółka Lubuski Transport Publiczny będzie miała siedzibę w Zielonej Górze. Dodatkowo władze regionu lubuskiego prowadzą też rozmowy z innymi przewoźnikami. Jak poinformował urząd marszałkowski, w piątek (19 grudnia 2025) w Zielonej Górze odbyło się spotkanie z władzami województwa dolnośląskiego. Rozmowa dotyczyła dalszego zacieśniania współpracy z Kolejami Dolnośląskimi, jeśli chodzi o transport kolejowy i infrastrukturę na południu województwa lubuskiego.