60 mld euro na wsparcie wojskowe i 30 mld euro na cele budżetowe oraz reformy – taki podział pożyczki o łącznej wartości 90 mld euro dla Ukrainy zaproponowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Fundusze na cele militarne będą wykorzystywane po to, by kupować głównie sprzęt europejski.
Jak przypomniała von der Leyen w środę (14 stycznia) na konferencji w Brukseli, zgodnie z decyzją z grudnia UE przekaże Ukrainie pożyczkę o wartości 90 miliardów euro.
Proponujemy podział 90 miliardów euro na dwie części. 30 miliardów euro, jedna trzecia, będzie przeznaczona na wsparcie budżetowe, a dwie trzecie zostanie przekazane na wsparcie wojskowe, czyli 60 miliardów euro
– oświadczyła szefowa KE.
Środki na wojsko dla Ukrainy
Dodała, że fundusze na cele militarne będą wykorzystywane po to, by kupować sprzęt głównie z Ukrainy i z Unii Europejskiej.
Jeśli nie będzie można kupić potrzebnego sprzętu w tym regionie, (…) czasami może zaistnieć potrzeba zakupów sprzętu spoza Unii Europejskiej i spoza regionu
– powiedziała von der Leyen.
30 miliardów ma zostać przekazane Ukrainie po to, by mogła realizować swoje reformy i zmodernizować kraj.
Oczywiście inwestycje uzależnione są od przeprowadzenia reform. Chodzi o to, by Ukraina zbliżyła się do członkostwa Unii Europejskiej
– powiedziała szefowa KE.
