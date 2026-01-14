Prezydent Karol Nawrocki oświadczył w wywiadzie udzielonym brytyjskiemu nadawcy publicznemu BBC, że Donald Trump jest jedynym światowym przywódcą zdolnym powstrzymać przywódcę Rosji Władimira Putina przed zagrażaniem Europie – przekazał w środę (14 stycznia) portal BBC.

Nawrocki rozmawiał z BBC Radio 4 podczas zakończonej we wtorek (13 stycznia), dwudniowej wizyty roboczej w Wielkiej Brytanii. W Londynie spotkał się z szefem brytyjskiego rządu Keirem Starmerem, a także z przedstawicielami środowisk polonijnych.

W wywiadzie dla rozgłośni Nawrocki powiedział, że rosyjskiemu przywódcy nie można ufać, ale Europa musi zrobić wszystko, co w jej mocy, aby wesprzeć Trumpa w jego staraniach o zakończenie wojny w Ukrainie. Jego zdaniem prezydent USA jest jedyną osobą, która może – jak to ujął – „rozwiązać problem”, polegający na zagrażaniu Europie przez Putina, oraz zakończyć wojnę w Ukrainie.

Odnosząc się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku przez ok. 20 rosyjskich dronów w czasie ataku na cele położone w Ukrainie, Nawrocki nazwał to zajście „nadzwyczajną sytuacją”. Jak dodał, „wcześniej żadne państwo członkowskie NATO nie doświadczyło ataku dronów na taką skalę”. Ocenił, że Rosja testuje obronę Polski i solidarność Sojuszu.

Nawrocki podziękował Wielkiej Brytanii za wysłanie myśliwców RAF Typhoon do obrony polskich granic. Zaznaczył, że Polska od 2021 roku jest w stanie wojny hybrydowej z Rosją, zmagając się z dronami i dezinformacją. Rosyjskie działania w szarej strefie pokazują, że „żyjemy w niebezpiecznych czasach” – dodał.

Jak podał portal BBC, Nawrocki został zapytany w rozmowie o przyjaźń z Trumpem, zwłaszcza w świetle gróźb prezydenta USA o przejęciu „wszelkimi sposobami” należącej do Danii Grenlandii. Polski prezydent ocenił, że USA pozostają gwarantem bezpieczeństwa w Europie, a działania podejmowane przez Trumpa w imieniu krajów europejskich „zasługują na poparcie i wielki szacunek”. Dodał, że widzi możliwość „odłączenia się” Europy od Stanów Zjednoczonych, a proces ten jego zdaniem nie służy ani bezpieczeństwu gospodarczemu, ani militarnemu Unii Europejskiej.

Poproszony o skomentowanie sytuacji wokół USA i Grenlandii, Nawrocki powiedział, że dyskusja ta powinna pozostać sprawą między premierką Danii Mette Frederiksen a Trumpem. Wyraził przekonanie, że kwestia ta zostanie rozwiązana za pośrednictwem NATO i poprzez dialog między Danią a USA.

Polski prezydent w wywiadzie zarzucił też europejskim przywódcom, że „zaangażowali się w mało istotne sprawy, w kwestie ideologiczne, takie jak (Europejski – PAP) Zielony Ład, polityka klimatyczna, kwestie migracyjne”. Tymczasem Europa przez lata nie budowała swojej odporności i bezpieczeństwa, podczas gdy Polska przeznacza obecnie blisko 5 proc. swojego PKB na obronność – zaznaczył, cytowany przez portal BBC.

Podkreślił ponadto, że relacje między Wielką Brytanią a Polską są „bardzo ważne”, przypominając, że w Zjednoczonym Królestwie mieszka około miliona Polaków. Wyraził też uznanie dla brytyjskich żołnierzy stacjonujących w Polsce, którzy „biorą odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO”. Nawrocki powiedział, że liczy na to, że wobec szybkiego wzrostu gospodarczego Polski Wielka Brytania, jako gospodarz przyszłorocznego szczytu G20, zaprosi Polskę do udziału w tym wydarzeniu.