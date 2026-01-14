W wyniku zmasowanego ataku dronów na Krzywy Róg ponad 45 tysięcy abonentów zostało pozbawionych prądu, a ponad 700 domów – ogrzewania, poinformował w Telegramie przewodniczący rady obrony miasta Ołeksandr Wiłkuł.

Awaryjne odłączenie od prądu ponad 45 tysięcy abonentów i ciepła z kilku kotłowni miało miejsce w ponad 700 domach. Małe kotłownie zostały już przestawione na agregaty prądotwórcze

– napisał w Telegramie Wiłkuł.

Utrudnienia po atakach

Dodał, że przepompownie miejskie również zostały przestawione na agregaty prądotwórcze, woda jest utrzymywana w systemie, ale jej ciśnienie będzie niższe, rano nie będą kursowały tramwaje.

Jak donosi Ukrinform, Krzywy Róg we wtorek został poddany masowemu atakowi rosyjskich dronów, ich celem były obiekty miejskiej infrastruktury.