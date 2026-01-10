Deklaracja Jarosława Kaczyńskiego – „nigdy z Braunem” – nie ma nic wspólnego z rzeczywistością – napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

Wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości wyraził nadzieję, że ugrupowanie Grzegorza Brauna nie wejdzie do parlamentu i zostanie na marginesie życia politycznego. Dodał, że Grzegorz Braun „przekroczył granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej”.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że jeśli Polska chce zachować podstawy bezpieczeństwa, nowy rząd nie może zakładać udziału czy poparcia zwolenników Grzegorza Brauna.

Wypowiedź skomentował premier Donald Tusk. Stwierdził, że PiS nie ma szans na utworzenie rządu bez skrajnej prawicy. „Bez Brauna Kaczyński nie ma żadnych szans na zdobycie władzy, a dla władzy, jak wiadomo, jest gotów poświęcić wszystko” – napisał Tusk.