Rand Rose (Rozalia); filozofka. Urodzona we Lwowie 14 czerwca 1903 r. Zmarła w Princeton, New Jersey, USA, 28 lipca 1980 r. Przez ponad trzy dekady R. była głęboko zaangażowana w upowszechnianie idei Koła Wiedeńskiego i filozofii Ludwiga Wittgensteina. Zasługuje również na uznanie za wprowadzenie do świata anglojęzycznego prac polskich logików Kotarbińskiego, Leśniewskiego i Łukasiewicza. W liście do Esther Simpson: „Chcę wyglądać jak dama, a nie jak robotnik fabryczny”.