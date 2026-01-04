Z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa w tym roku wejdzie w życie kilka ważnych dla rolników ustaw. Niedawno Rada Ministrów przyjęła między innymi projekty ustaw dotyczące dzierżawy ziemi, sprzedaży ziemi i dotacji dla aktywnych rolników oraz wprowadzenie definicji „aktywnego rolnika”.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski wyjaśnia, że wprowadzenie definicji „aktywnego rolnika” ma usprawnić przyznawanie dotacji:

W myśl ustawy rolnicy, którzy nie prowadzą zarejestrowanych hodowli, a także nie korzystają z działań inwestycyjnych lub eko-schematów, będą musieli udokumentować swoją rolniczą aktywność, aby otrzymać wsparcie .

Krajewski dodaje, że niezwykle ważne są, będące w procedowaniu: ustawa o dzierżawie ziemi oraz ustawa związana z obroną polskiej ziemi przed sprzedażą w obce ręce:

Minister rolnictwa dodaje, że Rada Ministrów przyjęła też uchwałę, która wprowadza zmiany w planie strategicznym wspólnej polityki rolnej. Dzięki temu, między innymi, młodzi rolnicy, którzy deklarują prowadzenie hodowli zwierząt, będą mogli otrzymać wyższe premie. Kwota w 2026 roku wzrośnie z 200 do 300 tysięcy złotych.