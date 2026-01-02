Ponad 10 tysięcy Kart Miejskich wydano w ciągu dwóch tygodni. Większość w aplikacji na smartfony.

Do końca 2025 roku w Gorzowie wydano łącznie 10 098 Kart Miejskich w ramach nowego programu Gorzów #StądJestem. Od 1 stycznia Karta Miejska uprawnia m.in. do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej w Gorzowie. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik magistratu:

Mieszkańcy korzystający z dotychczasowej Gorzowskiej Karty Mieszkańca mogą z niej korzystać do upływu terminu jej ważności:

Link do strony programu znajdziecie TUTAJ.

Od dziś obsługa mieszkańców załatwiających sprawy związane z kartą zostaje przeniesiona do sali sesyjnej Urzędu Miasta.