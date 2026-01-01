Rok 2025 na zawsze zapisze się w historii klubu koszykarek AZS AJP Gorzów. – Rok ciężkiej pracy, wielkich emocji, wspólnych chwil i sportowych marzeń, które stały się rzeczywistością – czytamy w klubowym komunikacie.

Przypomnijmy, w ubiegłym roku gorzowskie koszykarki zdobyły:

Puchar Polski

Superpuchar Polski

Wicemistrzostwo Polski

Klub chwali się także pracą z młodzieżą. W barwach AZS AJP Gorzów trenuje 600 młodych koszykarek. – Wicemistrzostwo Polski U23 3×3 to kolejny dowód, że szkolenie w Gorzowie przynosi efekty – informuje klub.

AZS AJP Gorzów to także sukcesy sztabu szkoleniowego. Trener Robert Pieczyrak z reprezentacją Polski U18 osiągnął na Mistrzostwach Europy U18 historyczne 5. miejsce — najlepszy wynik od 2007 roku.

Klub dziękuje zawodniczkom, sponsorom za współpracę oraz przede wszystkim kibicom za doping i wsparcie na meczach.