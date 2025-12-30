– To może być centrum produkcji rakiet dla Europy – mówił dziś prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki, podczas konferencji prasowej dotyczącej powstania w mieście koreańsko-polskiej fabryki rakiet HOMAR-K.

Prace nad sprowadzeniem takiej inwestycji do Gorzowa trwały ponad dekadę. – Tworzymy legendę porównywalną ze Stilonem – mówi prezydent Jacek Wójcicki:

O decyzje dotycząca budowy fabryki, Gorzów rywalizował z dużo większymi miastami jak Poznań czy Wrocław. Kluczowa okazała się nasza stuprocentowa gotowość. Mówi wiceprezydent Jacek Szymankiewicz:

Realizacja inwestycji będzie wiązała się także z przyjazdem do miasta rodzin z Korei. Mówi Jacek Gumowski prezes Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego:

Taka inwestycja to nie tylko nowe miejsca pracy, znaczące wpływy do budżetu miasta, ale także najnowsze technologie czy rozwój szkolnictwa. Mówi wiceprezydent Małgorzata Domagała:

Prezydent Jacek Wójcicki ostrzega przed dezinformacją skierowaną do mieszkańców miasta, a dotyczącą bezpieczeństwa gorzowian w związku z budową fabryki

Szacunki resortu obrony mówią, że fabryka w Gorzowie mogłaby ruszyć w 2030 roku.